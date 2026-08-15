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effect® ENERGY GFL: Giornata di gara a Dresda: Monarchs vs. Invaders. Chi si aggiudicherà la vittoria?

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Le ScoringPlays della partita Dresden Monarchs vs. Hildesheim Invaders nella effect® ENERGY GFL del 16/08/2026. I club saranno finanziariamente coinvolti negli incassi. #gfl #germanfootballleague #football #american-football #gflscoringplays #gfl-highlights @gfl @dresden-monarchs @hildesheim-invaders

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