effect® ENERGY GFL: Riusciranno i Monarchs a rimanere imbattuti anche a Berlino?

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Video-Highlights della partita Berlin Rebels vs. Dresden Monarchs nella effect® ENERGY GFL dell'08/08/2026. I club saranno finanziariamente coinvolti negli incassi. #gfl-highlights #germanfootballleague #football #american-football @gfl @berlin-rebels @dresden-monarchs
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