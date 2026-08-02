effect® ENERGY GFL: Riusciranno i Razorbacks a essere all'altezza del loro ruolo di favoriti?

Ieri, 14:28
Tutti gli scoring plays della partita Allgäu Comets vs. ifm Razorbacks Ravensburg nella effect® ENERGY GFL il 01/08/2026. I club riceveranno una parte degli incassi. #gfl #germanfootballleague #football #american-football @gfl @allgaeu-comets @ifm-razorbacks-ravensburg #gfl-highlights
01/08/26, 13:45
01/08/26, 13:25
Ieri, 14:24
01/08/26, 18:23
01/08/26, 18:18
01/08/26, 18:55
01/08/26, 17:36
25/07/26, 20:19
25/07/26, 21:27
25/07/26, 18:01
25/07/26, 17:50
27/09/25, 21:05
30/08/25, 17:47
27/09/25, 19:45
21/09/25, 17:58
06/07/25, 14:54
20/09/25, 20:52
10/06/23, 19:25