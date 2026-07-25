effect® ENERGY GFL: Sfida delle migliori squadre! I Monarchs vogliono difendere il primo posto

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Video-Highlights della partita Munich Cowboys vs. Dresden Monarchs nella effect® ENERGY GFL il 25/07/2026. I club saranno finanziariamente coinvolti negli incassi. #gfl-highlights #germanfootballleague #football #american-football @gfl @munich-cowboys @dresden-monarchs
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