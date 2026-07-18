effect® ENERGY GFL: I Invaders possono raggiungere il gruppo di testa contro i Royals?

18/07/26, 18:05
Le ScoringPlays della partita Potsdam Royals vs. Hildesheim Invaders in effect® ENERGY GFL il 18/07/2026. I club riceveranno una parte degli incassi. #gfl #germanfootballleague #football #american-football @gfl @potsdam-royals @hildesheim-invaders #gfl-highlights
08/08/26, 13:25
08/08/26, 16:45
08/08/26, 13:45
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Ieri, 14:24
Ieri, 14:28
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10/06/23, 19:25