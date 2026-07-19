effect® ENERGY GFL: Dominanza pura! Le Spiders sono in trasferta a Ravensburg

19/07/26, 17:01
Le ScoringPlays della partita ifm Razorbacks Ravensburg vs. Straubing Spiders nella effect® ENERGY GFL del 19/07/2026. I club saranno finanziariamente coinvolti negli incassi. #gfl #germanfootballleague #football #american-football #gflscoringplays #gfl-highlights @gfl @ifm-razorbacks-ravensburg @straubing-spiders
01/08/26, 13:45
02/08/26, 14:28
01/08/26, 13:25
01/08/26, 17:36
08/08/26, 13:30
02/08/26, 14:24
01/08/26, 18:23
01/08/26, 18:55
01/08/26, 18:18
25/07/26, 20:19
25/07/26, 21:27
25/07/26, 18:01
25/07/26, 17:50
27/09/25, 21:05
27/09/25, 19:45
21/09/25, 17:58
20/09/25, 20:52
30/08/25, 17:47
10/06/23, 19:25