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effect® ENERGY GFL: Dominanza pura! Le Spiders sono in trasferta a Ravensburg

effect® ENERGY GFL
effect® ENERGY GFL

19/07/26, 17:01

Le ScoringPlays della partita ifm Razorbacks Ravensburg vs. Straubing Spiders nella effect® ENERGY GFL del 19/07/2026. I club saranno finanziariamente coinvolti negli incassi. #gfl #germanfootballleague #football #american-football #gflscoringplays #gfl-highlights @gfl @ifm-razorbacks-ravensburg @straubing-spiders

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