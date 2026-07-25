effect® ENERGY GFL: Lotta per non staccarsi! I Rebels sono ospiti dei Lions

25/07/26, 21:27
Video-Highlights della partita Braunschweig Lions vs. Berlin Rebels in effect® ENERGY GFL il 25/07/2026. I club riceveranno una percentuale degli incassi. #gfl-highlights #germanfootballleague #football #american-football @gfl @braunschweig-lions @berlin-rebels
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