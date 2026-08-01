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  4. effect® ENERGY GFL-Liveconferenza il 01/08/2026 - commento di Constantin Eckner e Roman Motzkus

effect® ENERGY GFL-Liveconferenza il 01/08/2026 - commento di Constantin Eckner e Roman Motzkus

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Sporteurope.TV
Sporteurope.TV

Oggi, 13:25

Conferenza live nella effect® ENERGY GFL il 01/08/2026 - commento di Constantin Eckner e Roman Motzkus. #gfl #germanfootballleague #football #american-football @gfl @dresden-monarchs @duesseldorf-panther @kiel-baltic-hurricanes @berlin-rebels @allgaeu-comets @ifm-razorbacks-ravensburg @pforzheim-wilddogs @munich-cowboys @regensburg-phoenix @saarland-hurricanes @straubing-spiders @schwaebisch-hall-unicorns

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