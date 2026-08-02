effect® ENERGY GFL: Emozionante duello a Regensburg

Ieri, 14:24
Tutti gli scoring plays della partita Regensburg Phoenix vs. Saarland Hurricanes nella effect® ENERGY GFL il 01/08/2026. I club saranno finanziariamente coinvolti negli incassi. #gfl #germanfootballleague #football #american-football @gfl @regensburg-phoenix @saarland-hurricanes #gfl-highlights
01/08/26, 13:45
01/08/26, 13:25
01/08/26, 18:55
08/08/26, 13:30
Ieri, 14:28
01/08/26, 18:23
01/08/26, 18:18
01/08/26, 17:36
25/07/26, 20:19
25/07/26, 21:27
25/07/26, 18:01
25/07/26, 17:50
27/09/25, 21:05
30/08/25, 17:47
27/09/25, 19:45
21/09/25, 17:58
20/09/25, 20:52
06/07/25, 14:54
10/06/23, 19:25