effect® ENERGY GFL: Unicorns in modalità feroce!

Oggi, 18:21
Le ScoringPlays della partita Schwäbisch Hall Unicorns vs. Kiel Baltic Hurricanes nella effect® ENERGY GFL del 08/08/2026. I club riceveranno una parte degli incassi. #gfl #germanfootballleague #football #american-football #gflscoringplays #gfl-highlights @gfl @schwaebisch-hall-unicorns @kiel-baltic-hurricanes
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