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effect® ENERGY GFL: Tutto o niente nel derby di retroguardia! Hurricanes sfidano Comets

effect® ENERGY GFL
effect® ENERGY GFL

Video-Highlights della partita Saarland Hurricanes vs. Allgäu Comets nella effect® ENERGY GFL il 15/08/2026. I club saranno finanziariamente coinvolti negli incassi. #gfl-highlights#germanfootballleague#football#american-football @gfl @saarland-hurricanes @allgaeu-comets

Football Americanoeffect® ENERGY GFLAllgäu CometsSaarland Hurricanes e.V.

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