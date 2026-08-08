effect® ENERGY GFL: Duello per i posti nei playoff! I Berlin Rebels sfidano i Panther

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American Football
effect® ENERGY GFL: Game Day in Dresden: Monarchs vs. Invaders. Wer holt sich den Sieg?
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American Football
effect® ENERGY GFL: Alles oder nichts im Kellerduell! Hurricanes fordern Comets
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American Football
effect® ENERGY GFL: Revanche im Derby! Regensburg Phoenix empfangen Straubing Spiders
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American Football
effect® ENERGY GFL: Kampf um die Playoffs! Munich Cowboys fordern Razorbacks
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American Football
effect® ENERGY GFL: Können die heimstarken Lions die mächtigen Royals ärgern?
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American Football
effect® ENERGY GFL: Wer setzt im Ostbayern-Derby das Ausrufezeichen?
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American Football
effect® ENERGY GFL: Sensation oder Machtdemonstration? Panther forden Royals
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American Football
effect® ENERGY GFL: Bleiben die Monarchs auch in Berlin ungeschlagen?
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