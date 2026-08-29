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effect® ENERGY GFL: Rimarranno anche nella settimana 17 invincibili i Dresden Monarchs?

effect® ENERGY GFL
effect® ENERGY GFL

Le ScoringPlays della partita Dresden Monarchs vs. ifm Razorbacks Ravensburg nella effect® ENERGY GFL il 30/08/2026. I club saranno finanziariamente coinvolti negli incassi. #gfl #germanfootballleague #football #american-football @gfl @dresden-monarchs @ifm-razorbacks-ravensburg

Football Americanoeffect® ENERGY GFLifm Razorbacks RavensburgDresden Monarchs

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