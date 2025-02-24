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Court 1 - BWF World Championships 2026: Ottavi di finale

BWF World Tour
BWF World Tour

20/08/26, 04:50 UPCOMING : Live in 12d • 16h • 22m • 4s

Video-Livestream degli ottavi di finale dei BWF World Championships 2026 sul Court 1. #badminton #bwfworldtour #BWFWorldChampionships

Badminton Badminton World Tour bwfworldchampionships
Questo livestream è disponibile solo Germania.
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