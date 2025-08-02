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Campionato Europeo di Beach Volley 2025: Mol A./Sørum C. (NOR) vs. Hammarberg/Berger T. (AUT) - Quarti di finale - commento di Tom Wollesen

CEV Beach Euro 2025 è responsabile del segnale live, dei commentatori e della moderazione della chat.
CEV Beach Euro 2025
CEV Beach Euro 2025

02/08/25, 16:55

Video-Livestream dell'incontro Mol A./Sørum C. (NOR) vs. Hammarberg/Berger T. (AUT) Quarti di finale a Düsseldorf nel quadro della Beachvolleyball Europameisterschaft 2025 il agosto 2025 alle 18:55 #BeachEuro2025 #beachvolleyball @cev-beach-euro -

beach volley CEV Beach Euro Beachvolleyball EM 2025
Questo video è disponibile solo Germania.
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