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FRISCH AUF Göppingen vs. HC Leipzig

Alsco Handball Bundesliga Frauen
Alsco Handball Bundesliga Frauen

HIGHLIGHTS

Alsco Handball Bundesliga Frauen: video in diretta del match FRISCH AUF Göppingen vs. HC Leipzig. #hbfhighlights

PallamanoFRISCH AUF Göppingen FrauenHC Lipsia donnefrauen

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