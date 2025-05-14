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Rexel Super Cup: HSG Blomberg-Lippe vs. Borussia Dortmund

Alsco Handball Bundesliga Frauen
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Video-Livestream della partita HSG Blomberg-Lippe vs. Borussia Dortmund il 22.08.2025 alle 15:00 nel quadro del Rexel Super Cup delle donne. #hbf #handball

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