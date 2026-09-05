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HG Oftersheim/Schwetzingen vs. HSG Rodgau Nieder-Roden

HG Oftersheim/Schwetzingen U19m
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JBLH männlich: Video-Livestream des Spiels HG Oftersheim/Schwetzingen vs. HSG Rodgau Nieder-Roden. @jblhmaennlich @handball-net   #handballnet

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