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. Liga Donne: retrocessione - HSG St. Leon/Reilingen vs. HC Leipzig II

HSG St. Leon/Reilingen Frauen è responsabile del segnale live, dei commentatori e della moderazione della chat.
HSG St. Leon/Reilingen Frauen
HSG St. Leon/Reilingen Frauen

25/05/26, 12:45

Video-Livestream della partita HSG St. Leon/Reilingen vs. HC Leipzig II nella retrocessione della 3. Liga Handball Frauen il 30/05/2026. @hsg-st-leon-reilingen-frauen @hc-leipzig-frauen-ii @handball-net @deutscherhandballbund #handball #3ligafrauen #dhb

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