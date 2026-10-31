Livestream premium Pay per View 5,90 € Teampass 2026/27 - Buxtehude 39,90 € Teampass 2026/27 - Solingen 39,90 € Abbonamento principale HBF 26/27 49,90 € Continua DHB-Pokal - Quarti di finaleHSV Solingen-Gräfrath 76 vs. Buxtehuder SV HSV Solingen-Gräfrath 76 Frauen 18/11/26, 18:15 IN ARRIVO Da 5,90 € Segui DHB-Pokal der Frauen: Video-Livestream della partita HSV Solingen-Gräfrath 76 vs. Buxtehuder SV. PallamanoHSV Solingen-Gräfrath 76 FrauenBuxtehuder SV FrauenfrauenHSV Solingen-Gräfrath 76 Frauen è responsabile del segnale live, dei commentatori e della moderazione della chat.