Livestream GPS Andernach (Wildcard-Event Germania P2) il 1./2. (Giorno 1)

Il torneo fa parte della German Padel Series e è rilevante per la classifica tedesca. L'organizzatore è il Deutscher Padel Verband (DPV).Inoltre, in questo evento saranno assegnate le Wildcards per il più grande torneo internazionale in Germania, il P2 Germany, che si svolgerà dal 4 all'11.10 a Düsseldorf. Il torneo si svolge presso l'impianto di PadelCity Andernach. Il sabato saranno giocati gli ottavi e i quarti di finale, la domenica poi le semifinali e le finali. Trasmettiamo il sabato e la domenica a partire dalle 10 Uhr. #padel #deutscherpadelverband #padelcity #andernach #wildcards #premierpadel #germanyp2@deutscherpadelverband @germanpadelseries @gps @padelcity @andernach @padeltv @germanyp2 @premierpadel