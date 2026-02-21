Squash
Deutsche Squash Bundesliga - PSC vs. Sportwerk Hamburg - 21.02.2026 - 13.00 Uhr
Paderborner Squash Club·
@paderbornerbornersquashclub
Der Paderborner Squash Club e.V. ist der erfolgreichste Squash-Verein Europas:
12 Europapokalsiege, 19 Deutsche Meister-Titel mit den Männern und 9 Titel-Gewinne mit den Frauen stehen zu Buche und machen den PSC zum nationalen und internationale Rekordmeister.
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Deutsche Squash Bundesliga - PSC vs. Sportwerk Hamburg - 21.02.2026 - 13.00 Uhr
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Deutsche Squash Bundesliga - PSC vs. SRC Duisburg - 07.12.2025 - 13.00 Uhr
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Deutsche Squash Bundesliga - PSC vs. Hasbergen - 19.10.2025 - 13.00 Uhr
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Deutsche Squash Bundesliga - PSC vs. Kaifu Ritter - 15.02.2025 - 13.00 Uhr
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