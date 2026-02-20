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Squash Bundesliga Team Sportwerk Hamburg
Squash
Squash Bundesliga Sportwerk Hamburg vs. SC Hasbergen
Sportwerk Hamburg· 20/02/26, 17:55
Sam Open 2025 day 2
Sportwerk Hamburg· 12/12/25, 10:00
Sam Open 2025 Day 1
Sportwerk Hamburg· 11/12/25, 11:30
Bundesligasaison 25/26: Sportwerk vs Kaifu Ritter
Sportwerk Hamburg· 07/12/25, 12:00
Squash Bundesliga 25/26: Sportwerk vs Paderborn
Sportwerk Hamburg· 14/09/25, 11:00
Marek Warmup
Sportwerk Hamburg· 18/03/25, 15:40
Squash Bundesliga: Sportwerk vs Paderborner SC
Sportwerk Hamburg· 16/03/25, 12:00
Squash Bundesliga 24/25: Sportwerk ggn Kaifu Ritter
Sportwerk Hamburg· 15/03/25, 12:00
Squash Bundesliga 24/25: Hamburg ggn Bremen
Sportwerk Hamburg· 15/02/25, 12:00
Wildcard Playoff
Sportwerk Hamburg· 23/01/25, 10:00
Closed Satelite Sportwerk 2024
Sportwerk Hamburg· 23/05/24, 09:55