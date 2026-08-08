Livestream premium Pay per View 6,00 € GFL 2026: All Access 45,00 € Continua Pforzheim Wilddogs vs. Hildesheim Invaders Pforzheim Wilddogs 12/09/26, 13:45 IN ARRIVO Da 6,00 € Segui Video-Livestream della partita Pforzheim Wilddogs vs. Hildesheim Invaders nella effect® ENERGY GFL. I club saranno finanziariamente coinvolti negli incassi. #football #american-footballFootball AmericanoPforzheim WilddogsHildesheim InvadersCalcioPforzheim Wilddogs è responsabile del segnale live, dei commentatori e della moderazione della chat.