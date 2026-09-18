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Ravensburg Towerstars vs. Eisbären Regensburg | Conferenza stampa

Ravensburg Towerstars
Ravensburg Towerstars

Conferenza stampa

La conferenza stampa della partita Ravensburg Towerstars vs. Eisbären Regensburg nella Deutsche Eishockey Liga 2 il 20/09/2026. #del2 #eishockey #icehockey #del2pressekonferenz @del2

Hockey su ghiaccioDeutsche Eishockey Liga 2Deutsche Eishockey Ligaicehockey

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