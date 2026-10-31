Video premium Pay per View 5,90 € Teampass 2026/27 - Mainz 39,90 € Teampass 2026/27 - Rostock 39,90 € Abbonamento principale HBF 26/27 49,90 € Continua Spieltag 8Rostocker Handball Club vs. 1. FSV Mainz 05 Rostocker Handball Club Frauen Oggi, 17:15 Da 5,90 € Segui . Alsco Handball Bundesliga Frauen: Video-Livestream della partita Rostocker Handball Club vs. 1. FSV Mainz 05. @2-handball-bundesliga-frauenPallamano2. Alsco Handball Bundesliga FrauenRostocker Handball Club Frauen1. FSV Mainz 05 FrauenRostocker Handball Club Frauen è responsabile del segnale live, dei commentatori e della moderazione della chat.