Livestream premium Pay per View 5,90 € Teampass 2026/27 - Waiblingen 39,90 € Teampass 2026/27 - Mainz 39,90 € Abbonamento principale HBF 26/27 49,90 € Continua ª giornataVfL Waiblingen vs. 1. FSV Mainz 05 VfL Waiblingen Frauen 15/11/26, 16:15 IN ARRIVO Da 5,90 € Segui . Alsco Handball Bundesliga Frauen: Video-Livestream dell'incontro VfL Waiblingen vs. 1. FSV Mainz 05. @2-handball-bundesliga-frauenPallamano2. Alsco Handball Bundesliga FrauenVfL Waiblingen Frauen1. FSV Mainz 05 FrauenVfL Waiblingen Frauen è responsabile del segnale live, dei commentatori e della moderazione della chat.