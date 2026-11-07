Video premium Pay per View 5,90 € Teampass 2026/27 - Waiblingen 39,90 € Teampass 2026/27 - Nürtingen 39,90 € Abbonamento principale HBF 26/27 49,90 € Continua Spieltag 7VfL Waiblingen vs. SG Nürtingen - Zizishausen VfL Waiblingen Frauen Oggi, 16:45 Da 5,90 € Segui . Alsco Handball Bundesliga Frauen: Video-Livestream della partita VfL Waiblingen vs. SG Nürtingen - Zizishausen. @2-handball-bundesliga-frauenPallamano2. Alsco Handball Bundesliga FrauenVfL Waiblingen FrauenSG Nürtingen - Zizishausen donneVfL Waiblingen Frauen è responsabile del segnale live, dei commentatori e della moderazione della chat.