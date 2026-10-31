Livestream premium Pay per View 5,99 € Team Pass 26/27 Bremerhaven 109,99 € Team Pass 26/27 SBB Baskets 109,99 € ProA 26/27: All-Access-Pass 189,99 € Continua Spieltag 9SBB Börde Baskets vs. Eisbären Bremerhaven SBB Börde Baskets 13/11/26, 18:15 IN ARRIVO Da 5,99 € Segui BARMER 2. Basketball Bundesliga - ProA: Video-Livestream des Spiels SBB Börde Baskets vs. Eisbären Bremerhaven. @2bblPallacanestroSBB Börde BasketsEisbären BremerhavenBARMER 2. Basketball BundesligaSBB Börde Baskets è responsabile del segnale live, dei commentatori e della moderazione della chat.