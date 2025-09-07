Livestream premium Pay per View 5,90 € HC Oppenweiler/Backnang 26/ 69,90 € SG Regensburg 26/ 69,90 € . Liga Uomini Fase principale 26/27 79,90 € Continua SG Regensburg vs. HC Oppenweiler/Backnang SG Regensburg Uomini 05/12/26, 18:45 IN ARRIVO Da 5,90 € Segui . Handball-Liga Männer: Video-Livestream della partita SG Regensburg vs. HC Oppenweiler/Backnang. @3-handball-liga @handball-net #handballnetPallamano3. Handball-Liga MännerSG Regensburg UominiHC Oppenweiler/Backnang UominiSG Regensburg Uomini è responsabile del segnale live, dei commentatori e della moderazione della chat.