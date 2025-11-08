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7. Tag Westdeutsche Meisterschaft Kamp-Lintfort Bahnen 5-8
SK Kamp-Lintfort
7. Tag Westdeutsche Meisterschaft Kamp-Lintfort Bahnen 5-8

10/05/26, 08:00

Bocce a forma di forbice
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7. Tag Westdeutsche Meisterschaft Kamp-Lintfort Bahnen 1-4
SK Kamp-Lintfort
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Bocce a forma di forbice
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6. Tag Westdeutsche Meisterschaft Kamp-Lintfort Bahnen 5-8
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09/05/26, 07:30

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5. Tag Westdeutsche Meisterschaft Kamp-Lintfort Bahnen 5-8
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03/05/26, 08:00

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Bocce a forma di forbice
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10. Spieltag NRW-Liga 25/26 SK Kamp-Lintfort 2 - SC Reckenfeld 1928 2
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07/12/25, 08:55

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1. Bundesliga Schere 9. Spieltag SK Kamp-Lintfort 1 - SK Heiligenhaus 1
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08/11/25, 14:00

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