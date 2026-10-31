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Spieltag 12
Spieltag 12
Handball
SV Todesfelde von 1928 e. V. vs. HSV Solingen-Gräfrath 76
SV Todesfelde von 1928 e. V. Frauen·
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Nord - SV Todesfelde vs. TSV Altenholz
SV Todesfelde von 1928 e. V. Frauen·
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Nord - SV Todesfelde vs. HSG Blomberg-Lippe II
SV Todesfelde von 1928 e. V. Frauen·
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Nord - SV Todesfelde vs. SV Henstedt-Ulzburg
SV Todesfelde von 1928 e. V. Frauen·
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Nord - SV Todesfelde vs. TuS Jöllenbeck e.V.
SV Todesfelde von 1928 e. V. Frauen·
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Nord - SV Todesfelde vs. SFN Vechta
SV Todesfelde von 1928 e. V. Frauen·
Handball
SV Todesfelde von 1928 e. V. vs. TSV Bayer 04 Leverkusen
SV Todesfelde von 1928 e. V. Frauen·