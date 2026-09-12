Livestream premium Pay per View 5,90 € TuS Spenge 26/27 69,90 € ESG Gensungen/Felsberg 26/27 69,90 € . Liga Uomini Fase principale 26/27 79,90 € Continua TuS Spenge vs. ESG Gensungen/Felsberg TuS Spenge Männer 06/03/27, 18:00 IN ARRIVO Da 5,90 € Segui . Handball-Liga Männer: Video-Livestream della partita TuS Spenge vs. ESG Gensungen/Felsberg. @3-handball-liga @handball-net #handballnetPallamano3. Handball-Liga MännerTuS Spenge MännerESG Gensungen/Felsberg UominiTuS Spenge Männer è responsabile del segnale live, dei commentatori e della moderazione della chat.