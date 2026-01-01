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Pallacanestro
UBC Münster JBBL
UBC Münster JBBL
@ubc-muenster-jbbl
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ROTH Energie BBA Giessen 46ers JBBL
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ALBA BERLIN JBBL
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TEAM URSPRING JBBL
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Basket Duisburg JBBL
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Satorius Juniors
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