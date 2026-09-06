Frances Tiafoe vs. Alex Michelsen

Frances Tiafoe vs. Alex Michelsen

Non è stato possibile caricare le impostazioni sulla privacy. Disattiva il blocco degli annunci se necessario e ricarica la pagina.

Video-Highlights della partita Frances Tiafoe vs. Alex Michelsen nei quarti di finale del singolare maschile dell'08.09.2026 nel quadro degli US Open 2026. #USOpen #Tennis #highlightsmenssingles Tennis US Open highlightssingolaremaschile

Questo video è disponibile solo in alcuni paesi: Germania , Austria , Svizzera