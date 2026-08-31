Anna Blinkova vs. Anna Kalinskaya

US Open 2026 - Singolare femminile è responsabile del segnale live, dei commentatori e della moderazione della chat.
Questo video è disponibile solo in alcuni paesi: Germania , Austria , Svizzera
Altri video e foto di US Open 2026 - Singolare femminile
Tennis
Ashlyn Krueger vs. Amanda Anisimova - kommentiert von Ulf Kahmke & Jonas Hartenstein
US Open 2026 - Women's Singles·
Tennis
Maja Chwalinska vs. Taylor Townsend - kommentiert von Florian Heer
US Open 2026 - Women's Singles·
Tennis
Aryna Sabalenka vs. Camila Osorio - kommentiert von Nicky Geuer
US Open 2026 - Women's Singles·