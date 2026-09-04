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Tennis
Jessica Pegula vs. Sorana Cristea - kommentiert von Andreas Thies
US Open 2026 - Women's Singles·
Tennis
Marta Kostyuk vs. Linda Noskova - kommentiert von Andreas Thies
US Open 2026 - Women's Singles·
Tennis
Aryna Sabalenka vs. Taylor Townsend - kommentiert von Matthias Stach & Boris Becker
US Open 2026 - Women's Singles·
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Yuliia Starodubtseva vs. Elena Rybakina - kommentiert von Andreas Thies
US Open 2026 - Women's Singles·
Tennis
Iva Jovic vs. Alexandra Eala - kommentiert von Ulf Kahmke & Jonas Hartenstein
US Open 2026 - Women's Singles·