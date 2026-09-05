Mirra Andreeva vs. Anastasia Potapova

Mirra Andreeva vs. Anastasia Potapova

Video-Highlights della partita XX vs. XX all'X. turno della X il XX.XX.XXXX nell'ambito degli US Open 2026. #USOpen #Tennis #highlightsmixed ODER #highlightswomenssingles Tennis frauen US Open highlightsmixed

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