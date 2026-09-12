Livestream premium Pay per View 5,90 € VfL Pfullingen 26/ 69,90 € TV Erlangen-Bruck 26/27 69,90 € . Liga Uomini Fase principale 26/27 79,90 € Continua VfL Pfullingen vs. TV Erlangen-Bruck VfL Pfullingen Männer 21/11/26, 18:45 IN ARRIVO Da 5,90 € Segui 3. Handball-Liga Uomini: Video-Livestream della partita VfL Pfullingen vs. TV Erlangen-Bruck. @3-handball-ligaPallamano3. Handball-Liga MännerVfL Pfullingen MännerTV Erlangen-Bruck MännerVfL Pfullingen Männer è responsabile del segnale live, dei commentatori e della moderazione della chat.