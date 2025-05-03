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Wanda Diamond League - Losanna - commento di Dennis Baier e Linn Kleine

Wanda Diamond League è responsabile del segnale live, dei commentatori e della moderazione della chat.
Wanda Diamond League
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21/08/26, 17:45 UPCOMING : Live in 9d • 6h • 53m • 40s

Video-Livestream del dodicesimo incontro a Losanna il 21.08.2026 alle 19:45 nel quadro della Wanda Diamond League 2026 - commento di Dennis Baier e Linn Kleine. #leichtathletik #WorldAthletics #WandaDiamondLeague #WandaDiamondLeague2026 @world-athletics

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