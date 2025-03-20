Zum Inhalt
  1. Home
  2. Handball
  3. JSG LIT 1912 U19m
  4. JBLH mB 24/25 - Meisterrunde B: JSG LIT 1912 vs SC Magdeburg

JBLH mB 24/25 - Meisterrunde B: JSG LIT 1912 vs SC Magdeburg

JSG LIT 1912 U19m ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.
JSG LIT 1912 U19m
JSG LIT 1912 U19m

20.03.25, 17:45 Uhr

Am 20.03 um 19 Uhr trifft die JSG LIT 1912 im Nachholspiel des ersten Spieltag der Meisterrunde auf den SC Magdeburg. Die JSG LIT 1912 startet mit 0:8 Punkten in die Meisterrunde. Grund dafür sind jeweils 2 Niederlagen gegen den TV Bissendorf-Holte und den ATSV Habenhausen. Der SC Magdeburg hingegen startet aufgrund von 2 Siegen gegen den SC DHFK Leipzig und 1 Sieg gegen die HSG Dutenhofen/Münchholzhausen mit 6:2 Punkten in die Meisterrunde. Beide Mannschaften haben jetzt bereits schon ein Spiel in der Meisterrunde bestritten. Magdeburg gewann zuhause gegen den ATSV Habenhausen deutlich, die JSG LIT 1912 hingegen verlor deutlich gegen die HSG Dutenhofen/Münchholzhausen. Der SC Magdeburg hat damit eine reale Chance auf das Viertelfinale der deutschen Meisterschaft, die sie mit einem Sieg in diesem Spiel weiter verfolgen möchten.
#handball#jsglit1912#dhb#luebbecke#tusnluebbecke#scmagdeburg#handballverbandwestfalen#jblh@jblhmaennlich@jsglit1912@scmhandballnachwuchs

Handball JBLH männlich SC Magdeburg U19m dhb
JSG LiT 1912 vs. HSG Dutenhofen/ Münchholzhausen (mB-JBLH) 6. Spiel der V.R 4
JSG LIT 1912 U19m
JSG LiT 1912 vs. HSG Dutenhofen/ Münchholzhausen (mB-JBLH) 6. Spiel der V.R 4

08.11.25, 16:15 Uhr

Handball
FREE
JSG LiT 1912 vs. TSV Burgdorf (mB-JBLH) 2. Spiel der Vorrunde 4
JSG LIT 1912 U19m
JSG LiT 1912 vs. TSV Burgdorf (mB-JBLH) 2. Spiel der Vorrunde 4

21.09.25, 15:15 Uhr

Handball
JSG LiT 1912 vs. HSG Handball Lemgo (mB-JBLH) 4. Spiel der Vorrunde 4
JSG LIT 1912 U19m
JSG LiT 1912 vs. HSG Handball Lemgo (mB-JBLH) 4. Spiel der Vorrunde 4

12.10.25, 12:15 Uhr

Handball
JBLH MJB Meisterrunde TV Bissendorf-Holte - SC Magdeburg
TV Bissendorf-Holte Männer
JBLH MJB Meisterrunde TV Bissendorf-Holte - SC Magdeburg

29.03.25, 13:45 Uhr

Handball
FREE
JBLH MJB TV Bissendorf-Holte - JSG LIT 1912
TV Bissendorf-Holte Männer
JBLH MJB TV Bissendorf-Holte - JSG LIT 1912

27.09.25, 13:45 Uhr

Handball
FREE
TuS 1919 Müssen-Billinghausen vs. JSG Lit 1912 (2)
JSG LIT 1912 U19m
TuS 1919 Müssen-Billinghausen vs. JSG Lit 1912 (2)

25.05.25, 11:25 Uhr

Handball
FREE
JBLH mB 24/25 - Vorrunde 3: JSG LIT 1912 vs. HC Bremen
JSG LIT 1912 U19m
JBLH mB 24/25 - Vorrunde 3: JSG LIT 1912 vs. HC Bremen

25.01.25, 14:15 Uhr

Handball
JSG LiT 1912 vs. JSG Westfalen
JSG LIT 1912 U19m
JSG LiT 1912 vs. JSG Westfalen

04.02.26, 17:50 Uhr

Handball
JBLH mB-Jugend JSG LIT 1912 vs. SC DHfK Leipzig
JSG LIT 1912 U19m
JBLH mB-Jugend JSG LIT 1912 vs. SC DHfK Leipzig

30.03.25, 12:45 Uhr

Handball
JSG LIT 1912 vs SG Menden Sauerland Wölfe
JSG LIT 1912 U19m
JSG LIT 1912 vs SG Menden Sauerland Wölfe

22.11.25, 17:15 Uhr

Handball

Weitere Videos und Fotos von JSG LIT 1912 U19m

JSG LiT 1912 vs. HSG Dutenhofen/ Münchholzhausen (mB-JBLH) 6. Spiel der V.R 4
JSG LIT 1912 U19m
JSG LiT 1912 vs. HSG Dutenhofen/ Münchholzhausen (mB-JBLH) 6. Spiel der V.R 4

08.11.25, 16:15 Uhr

Handball
FREE
JSG LiT 1912 vs. TSV Burgdorf (mB-JBLH) 2. Spiel der Vorrunde 4
JSG LIT 1912 U19m
JSG LiT 1912 vs. TSV Burgdorf (mB-JBLH) 2. Spiel der Vorrunde 4

21.09.25, 15:15 Uhr

Handball
JSG LiT 1912 vs. HSG Handball Lemgo (mB-JBLH) 4. Spiel der Vorrunde 4
JSG LIT 1912 U19m
JSG LiT 1912 vs. HSG Handball Lemgo (mB-JBLH) 4. Spiel der Vorrunde 4

12.10.25, 12:15 Uhr

Handball
FREE
TuS 1919 Müssen-Billinghausen vs. JSG Lit 1912 (2)
JSG LIT 1912 U19m
TuS 1919 Müssen-Billinghausen vs. JSG Lit 1912 (2)

25.05.25, 11:25 Uhr

Handball
JBLH mb 24/25 - Meisterrunde B: JSG LIT 1912 vs HSG Dutenhofen/Münchholzhausen
JSG LIT 1912 U19m
JBLH mb 24/25 - Meisterrunde B: JSG LIT 1912 vs HSG Dutenhofen/Münchholzhausen

12.04.25, 12:45 Uhr

Handball
JBLH mB-Jugend JSG LIT 1912 vs. SC DHfK Leipzig
JSG LIT 1912 U19m
JBLH mB-Jugend JSG LIT 1912 vs. SC DHfK Leipzig

30.03.25, 12:45 Uhr

Handball
FREE
JBLH mB-Jugend JSG LIT 1912 vs. SC DHfK Leipzig (2)
JSG LIT 1912 U19m
JBLH mB-Jugend JSG LIT 1912 vs. SC DHfK Leipzig (2)

30.03.25, 14:05 Uhr

Handball
FREE
JSG LIT 1912 vs TUS 97 Bielefeld/ Jöllenbeck
JSG LIT 1912 U19m
JSG LIT 1912 vs TUS 97 Bielefeld/ Jöllenbeck

22.11.25, 19:00 Uhr

Handball
JSG LIT 1912 vs SG Menden Sauerland Wölfe
JSG LIT 1912 U19m
JSG LIT 1912 vs SG Menden Sauerland Wölfe

22.11.25, 17:15 Uhr

Handball
FREE
JSG LiT 1912 vs. TV Bissendorf-Holte (mB-JBLH) 8.Spiel der V.R 4
JSG LIT 1912 U19m
JSG LiT 1912 vs. TV Bissendorf-Holte (mB-JBLH) 8.Spiel der V.R 4

29.11.25, 14:15 Uhr

Handball
FREE
JBLH mB 24/25 - Vorrunde 3: JSG LIT 1912 vs. HC Bremen
JSG LIT 1912 U19m
JBLH mB 24/25 - Vorrunde 3: JSG LIT 1912 vs. HC Bremen

25.01.25, 14:15 Uhr

Handball
JSG LiT 1912 vs. mJSG Melsungen/ Körle/ Guxhagen (mB-JBLH) 10.Spiel der V.R 4
JSG LIT 1912 U19m
JSG LiT 1912 vs. mJSG Melsungen/ Körle/ Guxhagen (mB-JBLH) 10.Spiel der V.R 4

14.12.25, 15:00 Uhr

Handball
HBKML AMPokal mA-Jugend Finale: JSG LIT 1912 2 vs HSG Porta Westfalica
JSG LIT 1912 U19m
HBKML AMPokal mA-Jugend Finale: JSG LIT 1912 2 vs HSG Porta Westfalica

08.03.25, 10:45 Uhr

Handball
FREE
JSG LIT 1912 mA2 vs. HSG Altenbeken/Buke
JSG LIT 1912 U19m
JSG LIT 1912 mA2 vs. HSG Altenbeken/Buke

13.12.25, 15:45 Uhr

Handball
JSG LiT 1912 vs. JSG Westfalen
JSG LIT 1912 U19m
JSG LiT 1912 vs. JSG Westfalen

04.02.26, 17:50 Uhr

Handball
JSG LiT 1912 vs. SG Flensburg- Handewitt (mB-JBLH) 3.Spiel der P.R
JSG LIT 1912 U19m
JSG LiT 1912 vs. SG Flensburg- Handewitt (mB-JBLH) 3.Spiel der P.R

14.02.26, 15:15 Uhr

Handball

Ähnliche Profile