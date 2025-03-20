JBLH mB 24/25 - Meisterrunde B: JSG LIT 1912 vs SC Magdeburg

Am 20.03 um 19 Uhr trifft die JSG LIT 1912 im Nachholspiel des ersten Spieltag der Meisterrunde auf den SC Magdeburg. Die JSG LIT 1912 startet mit 0:8 Punkten in die Meisterrunde. Grund dafür sind jeweils 2 Niederlagen gegen den TV Bissendorf-Holte und den ATSV Habenhausen. Der SC Magdeburg hingegen startet aufgrund von 2 Siegen gegen den SC DHFK Leipzig und 1 Sieg gegen die HSG Dutenhofen/Münchholzhausen mit 6:2 Punkten in die Meisterrunde. Beide Mannschaften haben jetzt bereits schon ein Spiel in der Meisterrunde bestritten. Magdeburg gewann zuhause gegen den ATSV Habenhausen deutlich, die JSG LIT 1912 hingegen verlor deutlich gegen die HSG Dutenhofen/Münchholzhausen. Der SC Magdeburg hat damit eine reale Chance auf das Viertelfinale der deutschen Meisterschaft, die sie mit einem Sieg in diesem Spiel weiter verfolgen möchten.

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