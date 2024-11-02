LOK BERNAU vs Iserlohn Kangaroos |Barmer 2. Basketball Bundesliga ProB Nord

📺 LOK Bernau LIVE – Nächstes Heimspiel gegen die Iserlohn Kangaroos! 🏀



Am 2. November 2024 ist es wieder soweit: Heimspiel in der Sparkassen-Arena Bernau! 🚂🔥 Im 6. Spieltag der BARMER 2. Basketball Bundesliga ProB Nord treten wir gegen die Iserlohn Kangaroos an. Nach den letzten intensiven Partien wollen unsere Jungs auch diesmal vor heimischem Publikum punkten und den nächsten Heimsieg einfahren! 💪



Falls ihr es nicht in die Halle schafft, müsst ihr nicht auf das Basketball-Highlight verzichten: Wir bringen euch das Spiel direkt nach Hause! 🎥 Der Livestream startet um 18:45 Uhr, damit ihr kein Highlight verpasst und von der ersten Sekunde an dabei seid.



Unterstützt die LOK von der Couch aus – gemeinsam zum nächsten Sieg! 💛🖤



👉 Schaltet ein und erlebt das Spiel live im Stream!



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