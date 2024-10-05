LOK BERNAU vs SBB Baskets Wolmirstedt |Barmer 2. Basketball Bundesliga ProB Nord

📺 LOK Bernau LIVE – Unser erstes Heimspiel der Saison! 🏀



Endlich ist es soweit: Am 5. Oktober 2024 starten wir in der heimischen Sparkassen-Arena Bernau in die Saison der BARMER 2. Basketball Bundesliga ProB Nord! 🚂🔥 Beim 2. Saisonspiel treffen wir auf die SBB Baskets Wolmirstedt – ein Team, das uns in der Vergangenheit schon einige spannende Duelle geliefert hat.



Seid live dabei, wenn unsere Jungs mit voller Energie aufs Parkett zurückkehren, um den ersten Heimsieg der Saison zu holen! 💪



Falls ihr es nicht in die Halle schafft, kein Problem: Wir bringen euch das Spiel direkt nach Hause! 🎥 Unser Livestream startet um 18:45 Uhr, damit ihr von der ersten Minute an kein Highlight verpasst. Lasst euch die packenden Momente und die unglaubliche Atmosphäre in der Halle nicht entgehen – auch von der Couch aus könnt ihr unser Team lautstark unterstützen! 💛🖤



👉 Sichert euch jetzt euren Zugang zum Livestream und erlebt das Spiel hautnah!



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