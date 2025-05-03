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3. Liga: Staffel Süd-West - Longericher SC Köln vs. HSG Krefeld Niederrhein

Longericher SC Köln Männer ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.
Longericher SC Köln Männer
Longericher SC Köln Männer

03.05.25, 16:45 Uhr

Video-Livestream der Partie Longericher SC Köln vs. HSG Krefeld Niederrhein in Staffel Süd-West der 3. Liga Handball Männer am 03.05.2025 @handball-net @deutscherhandballbund@3-handball-liga #handball    #liga3#dhb #staffel-sued-west @hsg-krefeld-niederrhein-maenner @longericher-sc-koeln

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