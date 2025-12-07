ProA: BBC Bayreuth vs. Bayer Giants Leverkusen Medikamente per Klick Bayreuth 07.12.25, 13:45 Uhr Folgen Video-Livestream des Basketballspiels BBC Bayreuth vs. Bozic Estriche Knights Kirchheim aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga am 07.12.2025. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball #proa #barmer2basketballbundesliga @medikamente-per-klick-bayreuth @bayer-giants-leverkusenBasketballBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProAMedikamente per Klick BayreuthBayer Giants LeverkusenMedikamente per Klick Bayreuth ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.