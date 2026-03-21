ProA: Nürnberg Falcons BC vs. Uni Baskets Münster Nürnberg Falcons BC 21.03.26, 17:15 Uhr Folgen Video-Livestream des Basketballspiels Nürnberg Falcons BC vs. Uni Baskets Münster aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga am 21.03.2026. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball #proa #barmer2basketballbundesliga @nuernberg-falcons-bc @uni-baskets-muensterBasketballBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProANürnberg Falcons BCUni Baskets MünsterNürnberg Falcons BC ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.