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ProA: Nürnberg Falcons BC vs. Uni Baskets Münster

Nürnberg Falcons BC
Nürnberg Falcons BC

Video-Livestream des Basketballspiels Nürnberg Falcons BC vs. Uni Baskets Münster aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga am 21.03.2026. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball#proa #barmer2basketballbundesliga @nuernberg-falcons-bc @uni-baskets-muenster

BasketballBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProANürnberg Falcons BCUni Baskets Münster
Nürnberg Falcons BC ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

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