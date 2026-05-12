BUNDESLIGA TOP-SPIEL!



Squash-Bundesliga 26/27 | Topspiel: Paderborner SC gegen Sportwerk Hamburg



Der Tabellenzweite empfängt den Spitzenreiter! Im heimischen Ahorn-Sportpark trifft der Paderborner Squash Club auf den noch amtierenden Deutschen Meister Sportwerk Hamburg. Schon im letzten Finale um die Deutsche Meisterschaft standen sich beide Teams gegenüber. Jetzt hat der PSC vor eigenem Publikum die Chance auf Revanche.



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Samstag, 28. November 2026



Start des Streams: 12.55 Uhr

Start des Spiels: 13.00 Uhr