Squash
Deutsche Squash Bundesliga - PSC vs. Sportwerk Hamburg 28.11.2026 - 13.00 Uhr
Squash-Bundesliga 26/27 | Topspiel: Paderborner SC gegen Sportwerk Hamburg
Der Tabellenzweite empfängt den Spitzenreiter! Im heimischen Ahorn-Sportpark trifft der Paderborner Squash Club auf den noch amtierenden Deutschen Meister Sportwerk Hamburg. Schon im letzten Finale um die Deutsche Meisterschaft standen sich beide Teams gegenüber. Jetzt hat der PSC vor eigenem Publikum die Chance auf Revanche.
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Samstag, 28. November 2026
Start des Streams: 12.55 Uhr
Start des Spiels: 13.00 Uhr