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🔥 Pokal-Kracher! BSC Blasheim 🆚 TuS Gehlenbeck | Barre Kreispokal | Runde 1

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Heute, 15:45 Uhr

Barre Kreispokal 2026 – 1. Runde

🔥 Ein echtes Highlight direkt zum Pokalauftakt!

Der BSC Blasheim empfängt den TuS Gehlenbeck zur ersten Runde des Barre Kreispokals 2026.

Beide Mannschaften lieferten sich bereits im vergangenen Jahr eines der spektakulärsten Pokalspiele der letzten Jahre. Damals führte Blasheim zur Halbzeit bereits mit 3:0, ehe Gehlenbeck die Partie tatsächlich noch drehte und mit 5:4 gewann.

Auch in diesem Jahr verspricht das Duell wieder Spannung, Emotionen und hoffentlich viele Tore!

📅 Samstag, 01.08.2026
🕕 Anstoß: 18:00 Uhr
📍 Rasenplatz Blasheim

⚽ Barre Kreispokal 2026
🏆 1. Runde

🎙️ Kommentator: Marc Dappert

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