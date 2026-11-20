Willkommen zum Livestream von Wettkampfgericht 1 beim 16. Dresdner Adventsspringen! Ausgerichtet von der Abteilung Trampolinturnen des Postsportvereins Dresden e.V. in der Sporthalle der 107. Oberschule Dresden, treten hier Turnerinnen und Turner aus verschiedenen Alters- und Leistungsklassen gegeneinander an.



In dieser Übertragung verfolgt ihr alle Durchgänge an Wettkampfgericht 2 live – mit anspruchsvollen Pflicht- und Kürübungen, hohen Flugzeiten und den direkten Wertungen des Kampfgerichts. Der Wettkampftag beginnt ab 09:30 Uhr mit dem Einturnen, bevor um 11:00 Uhr die Vorkämpfe starten und im Anschluss die Finaldurchgänge ausgetragen werden. Bitte beachtet, dass es vor Ort jederzeit zu kleineren zeitlichen Verschiebungen im Ablauf kommen kann.



Wir bitten alle Zuschauerinnen und Zuschauer im Live-Chat um einen fairen, respektvollen und unterstützenden Umgang mit allen Sportlerinnen und Sportlern, Trainerteams sowie den Kampfrichterinnen und Kampfrichtern. Vielen Dank fürs Einschalten, Mitfiebern und viel Erfolg allen Teilnehmenden!