Highlights: RASTA Vechta II - EPG Baskets Koblenz 62:82 (31.5.23)

Unser @barmer-2-basketball-bundesliga ProA-Finalrückspiel gegen die @tigers-tuebingen steigt am Sonntag (16 Uhr), unser @rasta-vechta-farmteam hatte dies bereits gestern Abend 🏀 Im ProB-Finalhinspiel gegen die @epg-baskets-koblenz waren fast 1.000 Fans im RASTA Dome 😍 Hier gibt's die Highlights 📺 #rastavechta #vechta #positivevibrations #farmteam #barmer2basketballbundesliga #prob #playoffs #sportdeutschlandtv #basketball #sport